Радченко назвал Барриоса лучшим футболистом первой части РПЛ

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко сделал неожиданный выбор лучшего игрока первой части сезона РПЛ. Он выделил хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Вильмар Барриос — лучший футболист первой части РПЛ. Он единственный футболист, который выглядел более-менее стабильно именно на этом промежутке сезона. Он держит ту планку, которую поднял в самом начале. Во второй части сезона моё мнение может измениться. Тот же Барко, Батраков или Угальде могут стать лучшими. Но на данный момент я не стал бы их выделять — нужно подождать. Если они весь чемпионат пройдут стабильно, тогда можно будет что-то говорить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.