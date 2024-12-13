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Радченко назвал Барриоса лучшим футболистом первой части РПЛ

Радченко назвал Барриоса лучшим футболистом первой части РПЛ
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко сделал неожиданный выбор лучшего игрока первой части сезона РПЛ. Он выделил хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Вильмар Барриос — лучший футболист первой части РПЛ. Он единственный футболист, который выглядел более-менее стабильно именно на этом промежутке сезона. Он держит ту планку, которую поднял в самом начале. Во второй части сезона моё мнение может измениться. Тот же Барко, Батраков или Угальде могут стать лучшими. Но на данный момент я не стал бы их выделять — нужно подождать. Если они весь чемпионат пройдут стабильно, тогда можно будет что-то говорить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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