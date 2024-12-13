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Голкипер «Химок» Кокарев оценил влияние Заболотного на игру команды

Голкипер «Химок» Кокарев оценил влияние Заболотного на игру команды
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о влиянии нападающего Антона Заболотного на игру команды.

«На мой взгляд, Заболотный здорово проявляет себя в «Химках». Он оказывает серьёзное влияние на нашу игру и вносит большой вклад в хорошие результаты команды. Однако в целом хотелось бы отметить, что вся команда в последних матчах играет очень неплохо. Поэтому я бы сильно не акцентировал внимание на отдельных игроках», — приводит слова Кокарева Legalbet.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний Антон Заболотный провёл 17 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре результативные передачи.

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