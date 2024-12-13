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Радченко: у руководства «Оренбурга» пока не оправдываются ожидания от Слишковича

Радченко: у руководства «Оренбурга» пока не оправдываются ожидания от Слишковича
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко признался, что не считает провальным назначение Владимира Слишковича в «Оренбург». Команда на момент зимнего перерыва идёт на последнем месте в РПЛ.

«Не думаю, что «Оренбург» — главный кандидат на вылет. Во второй части сезона РПЛ будет разыгрываться очень много очков. Хорошо, что именно сейчас будет зимняя пауза, во время которой у «Оренбурга» есть возможность сделать работу над ошибками. Не сказал бы, что это однозначная команда на вылет. А также не назвал бы провальным назначение Слишковича в «Оренбург». Но те ожидания, которые были у руководства клуба, пока не оправдываются», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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