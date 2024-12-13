Радченко: не было сомнений, что «Зенит» пройдёт по всем катком, но так не получилось

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко не стал выделять лучшего тренера первой части сезона чемпионата России.

«Не стал бы кого-то называть лучшим тренером после первой части РПЛ. Потому что команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, прошли этот промежуток очень неровно. Тот же «Спартак» начал неубедительно, а в конце прибавил. «Краснодар» провёл очень хороший промежуток, однако сбавил в конце. «Зенит» очень уверенно начал чемпионат, и ни у кого не было сомнений, что команда очень легко выступит в этом сезоне, пройдя по всем катком. Но так не получилось», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.