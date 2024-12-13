Аморим прокомментировал слухи, что он мог сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, мог ли он сменить Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити», если бы испанский специалист покинул стан «горожан». Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Сити» рассматривал португальского тренера в качестве возможной замены для Гвардиолы.

«Никогда. Никогда не слышал об этом. Это [«Манчестер Юнайтед»] был мой единственный вариант. Когда «Манчестер Юнайтед» общался со мной, у меня не было сомнений [возглавить ли этот клуб]. Уже представлял, что такое возможно.

Мог ли я работать в «Манчестер Сити», потому что туда пришёл Уго Виана (бывший спортивный директор «Спортинга», который работал вместе с Аморимом. — Прим. «Чемпионата»)? Ничего подобного», — приводит слова Аморима UtdDistrict в соцсети Х (ранее Twitter).

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: