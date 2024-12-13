ФИФА утвердила список российских арбитров для обслуживания международных матчей в 2025-м

Судейский комитет ФИФА утвердил список российских арбитров для обслуживания международных матчей в 2025 году. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что из списка был исключён Владислав Безбородов, который по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС был отстранён от судейства матчей под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

Судьи: Сергей Карасёв (впервые включён в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалёв (2019), Павел Шадыханов (2023), Артём Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарёва (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи: Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунёв (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретёшкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасёв (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).