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Гвардиола: нынешний календарь заставляет задуматься о наличии 25-30 игроков в команде

Гвардиола: нынешний календарь заставляет задуматься о наличии 25-30 игроков в команде
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил перегруженность нынешнего календаря футбольных матчей.

«Это [тяжёлый календарь] заставило меня задуматься, что, возможно, нужна команда из 25 или 30 футболистов. Это было бы сложнее с финансовой точки зрения для клуба, но на сегодняшний день мы намерены играть на клубном чемпионате мира летом в течение трёх недель, затем — снова в Премьер-лиге. Возможно, нам нужно обладать более глубоким составом», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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