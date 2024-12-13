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Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Челси»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Челси»
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Главный тренер казахстанской «Астаны» Григорий Бабаян высказался о поражении в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с английским «Челси». Встреча состоялась вчера, 12 декабря. «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

«Первый тайм был очень тяжёлым. Тактически мне не понравилось, как мы играли в зоне опорной полузащиты. Класс «Челси» показал себя — они слишком легко нас переиграли. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы, немного перестроились и играли немного агрессивнее выше по полю. Любое поражение — это всегда тяжело, но игроки выложились по полной и даже смогли забить гол», — приводит слова Бабаяна официальный сайт УЕФА.

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