Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Челси»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Григорий Бабаян высказался о поражении в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с английским «Челси». Встреча состоялась вчера, 12 декабря. «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

«Первый тайм был очень тяжёлым. Тактически мне не понравилось, как мы играли в зоне опорной полузащиты. Класс «Челси» показал себя — они слишком легко нас переиграли. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы, немного перестроились и играли немного агрессивнее выше по полю. Любое поражение — это всегда тяжело, но игроки выложились по полной и даже смогли забить гол», — приводит слова Бабаяна официальный сайт УЕФА.