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Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у Мбаппе

Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у нападающего Килиана Мбаппе.

«Трудно ответить, очень сложно. В последние два перерыва он находился здесь [в «Реале»], хорошо работал, отдыхал. [Положительное влияние этого] Было видно, потому что его результаты за последнее время значительно улучшились. К счастью, Мбаппе пропустит лишь небольшой период, это не затяжная травма, так что он не потеряет игрового ритма», — приводит слова Анчелотти AS.

Мбаппе травмировал бедро левой ноги в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2), который состоялся 10 декабря.

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