«Мы сделали чуть меньше того, что могли». Тренер «Астаны» — о матче с «Челси»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с английским «Челси». Встреча состоялась вчера, 12 декабря. «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

«Челси» — очень сильная команда, которая сейчас находится в очень хорошей форме, у них чемпионат в самом разгаре. Мы опасались за наше физическое состояние, и в первом тайме было заметно, что опасения не были напрасны. Во втором тайме немножко успокоили игру, создали пару моментов.

Конечно, нам не хотелось проигрывать. Думаю, мы сделали чуть меньше того, что могли сделать. Могли сыграть лучше. Но класс есть класс. Заслуженная победа «Челси», — приводит слова Бабаяна официальный сайт УЕФА.