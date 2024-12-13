Тренер сборной Казахстана Черчесов высказался о жеребьёвке отбора на ЧМ-2026 года

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов оценил результаты жеребьёвки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«На этом уровне жеребьёвка играет значительную роль. Сборная Бельгии мне хорошо знакома – я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка. Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку.

Из пятой корзины нам досталась сборная Лихтенштейна. Однако каждого соперника нужно уважать, тщательно изучать и приложить максимум усилий, чтобы добиться победы. Посмотрим, каким будет наш календарь. Прогнозов делать не буду, мне интересна моя команда. Самое важное – это то, насколько мы сможем её подготовить и настроить на результат», — приводит слова Черчесова пресс-служба Казахстанской федерации футбола.