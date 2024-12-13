Экс-тренер сборной Китая получил 20 лет тюрьмы за взятки

Экс главный тренер национальной команды Китая Ли Те приговорён к 20 годам тюремного заключения за дачу и получение взяток. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, с 2015 по 2021 год Ли Те дал и получил взятки на общую сумму 120 миллионов юаней. Суд пришёл к выводу, что Ли за взятки «отбирал определённых лиц для национальной сборной», а также помогал клубам побеждать в соревнованиях и подписывать контракты с игроками. 47‑летний специалист был приговорён к 20 годам тюрьмы по совокупности преступлений, включая получение и дачу взяток, взятки организациям и лицам, не состоящим на государственной службе.

Ли Те был тренером национальной команды Китая с конца 2019 года и ушёл в отставку два года спустя.