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Гвардиола: не знаю, где был бы нынешний «Манчестер Сити» без Холанда

Гвардиола: не знаю, где был бы нынешний «Манчестер Сити» без Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность нападающего Эрлинга Холанда для нынешнего состава «горожан».

«Я не знаю, где бы мы были без Эрлинга Холанда.

Сейчас мы не можем [конкурировать], но можем выживать. Пришло время выживать, но рано или поздно игроки вернутся. Попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов будет непросто, но мы попадём туда. Не знаю, что будет в январе или феврале, посмотрим», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. После шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал восемь очков и занимает 22-е место.

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