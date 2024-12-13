Гвардиола: не знаю, где был бы нынешний «Манчестер Сити» без Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность нападающего Эрлинга Холанда для нынешнего состава «горожан».
«Я не знаю, где бы мы были без Эрлинга Холанда.
Сейчас мы не можем [конкурировать], но можем выживать. Пришло время выживать, но рано или поздно игроки вернутся. Попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов будет непросто, но мы попадём туда. Не знаю, что будет в январе или феврале, посмотрим», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. После шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал восемь очков и занимает 22-е место.
Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: