«Самая холодная игра». Нападающий «Челси» Нету — о матче в Казахстане

Нападающий английского «Челси» Педру Нету высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с казахстанской «Астаной». Встреча прошла вчера, 12 декабря, в Алма-Ате (Казахстан). «Челси» одержал победу со счётом 3:1. В составе «синих» отличились Марк Гиу (дважды) и Ренату Вейга. За хозяев забил Марин Томасов.

«Думаю, это была самая холодная игра, в которой я когда-либо участвовал. Как только мы разогрелись, стало немного легче. У нас был правильный настрой, правильный план на игру. Мы очень рады, что набрали три очка», — приводит слова Нету официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.