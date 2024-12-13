«Самая холодная игра». Нападающий «Челси» Нету — о матче в Казахстане
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Нападающий английского «Челси» Педру Нету высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с казахстанской «Астаной». Встреча прошла вчера, 12 декабря, в Алма-Ате (Казахстан). «Челси» одержал победу со счётом 3:1. В составе «синих» отличились Марк Гиу (дважды) и Ренату Вейга. За хозяев забил Марин Томасов.
Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14' 0:2 Гиу – 19' 0:3 Вейга – 40' 1:3 Томасов – 45'
«Думаю, это была самая холодная игра, в которой я когда-либо участвовал. Как только мы разогрелись, стало немного легче. У нас был правильный настрой, правильный план на игру. Мы очень рады, что набрали три очка», — приводит слова Нету официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.
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