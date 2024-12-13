Агузаров рассказал о будущем Черчесова после смены руководства Казахстанской федерации

Представитель Станислава Черчесова Алан Агузаров оценил вероятность отставки российского специалиста после смены руководства Казахстанской федерации футбола.

«Действительно, по инициативе [Адилета] Барменкулова состоялся разговор со Станиславом Саламовичем, после чего он и пришёл на должность тренера сборной. По сути, именно Барменкулов и был инициатором его назначения и нашёл нужные слова при общении с Черчесовым. Сегодня Барменкулова нет, а выборы президента федерации, насколько мне известно, состоятся ближе к 20-м числам декабря.

На сегодняшний день нет понимания, кто будет главой федерации. Это может быть как человек с такими же взглядами на футбол, что и у Черчесова, так и с другими. Поэтому говорить сейчас однозначно, есть ли совместное будущее у сборной Казахстана и Черчесова, как минимум сложно. Дождёмся выборов президента, а после этого будет понятно, что дальше», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

В начале ноября возглавлявший Казахстанскую федерацию Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию. Он занимал этот пост с февраля 2022 года.