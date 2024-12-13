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Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинула ещё 21 организация, теперь их 54

Документы о выдвижении действующего руководителя РФС Александра Дюкова на пост президента РФС направила ещё 21 организация. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что приём документов о кандидатах продолжится до 24 декабря. Всего РФС получил документы от 54 организаций по выдвижению действующего руководителя на предстоящих выборах.

На 13 декабря кандидатуру Александра Дюкова официально выдвинула ещё 21 организация:

общественная организация Федерация футбола Иркутской области;

общественная организация «Федерация футбола Чувашской Республики»;

общественная организация «Федерация футбола Хабаровского края»;

региональная общественная организация «Союз ветеранов футбола»;

республиканская общественная организация «Федерация футбола Республики Мордовия»;

общественная организация «Федерация футбола Костромской области»;

общественная организация «Кировская областная Федерация футбола»;

региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Ярославской области»;

Ивановская областная общественная спортивная организация «Ивановская областная федерация футбола»;

общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Приморского края»;

Амурская областная общественная организация «Футбольный союз»;

общественная организация «Владимирская областная федерация футбола»;

Магаданская областная общественная организация «Федерация футбола»;

межрегиональная общественная организация Союз федераций футбола «Сибирь»;

региональная общественная организация «Федерация футбола Тверской области»;

региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Республики Бурятия»;

Челябинская общественная организация областная федерация футбола;

региональная общественная организация «Федерация футбола Свердловской области»;

региональная общественная организация «Федерация футбола Ямало-Ненецкого автономного округа»;

общественная организация «Федерация футбола Курганской области»;

Тюменская областная общественная организация «Федерация футбола».

Выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.