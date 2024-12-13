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Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинула ещё 21 организация, теперь их 54

Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинула ещё 21 организация, теперь их 54
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Документы о выдвижении действующего руководителя РФС Александра Дюкова на пост президента РФС направила ещё 21 организация. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что приём документов о кандидатах продолжится до 24 декабря. Всего РФС получил документы от 54 организаций по выдвижению действующего руководителя на предстоящих выборах.

На 13 декабря кандидатуру Александра Дюкова официально выдвинула ещё 21 организация:

общественная организация Федерация футбола Иркутской области;
общественная организация «Федерация футбола Чувашской Республики»;
общественная организация «Федерация футбола Хабаровского края»;
региональная общественная организация «Союз ветеранов футбола»;
республиканская общественная организация «Федерация футбола Республики Мордовия»;
общественная организация «Федерация футбола Костромской области»;
общественная организация «Кировская областная Федерация футбола»;
региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Ярославской области»;
Ивановская областная общественная спортивная организация «Ивановская областная федерация футбола»;
общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Приморского края»;
Амурская областная общественная организация «Футбольный союз»;
общественная организация «Владимирская областная федерация футбола»;
Магаданская областная общественная организация «Федерация футбола»;
межрегиональная общественная организация Союз федераций футбола «Сибирь»;
региональная общественная организация «Федерация футбола Тверской области»;
региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Республики Бурятия»;
Челябинская общественная организация областная федерация футбола;
региональная общественная организация «Федерация футбола Свердловской области»;
региональная общественная организация «Федерация футбола Ямало-Ненецкого автономного округа»;
общественная организация «Федерация футбола Курганской области»;
Тюменская областная общественная организация «Федерация футбола».

Выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.

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