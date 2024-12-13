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Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему Лисандро Мартинеса в клубе

Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему Лисандро Мартинеса в клубе
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«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с 26-летним центральным защитником Лисандро Мартинесом и будет готов продать его только в случае крайне солидного предложения. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Реал». Однако «сливочным» будет трудно приобрести Мартинеса, поскольку он играет важную роль в планах «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим также надеется сохранить в команде защитника, которого он ценит за умение играть с мячом.

Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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