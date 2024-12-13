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Игрок «Локо» Карпукас: судя по плотности в таблице, чемпион определится в последнем туре

Игрок «Локо» Карпукас: судя по плотности в таблице, чемпион определится в последнем туре
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 после 18 туров.

— Можно говорить, что «Локомотив» участвует в чемпионской гонке?
— Не знаю… Слушайте, какая разница от того, кого в какой гонке считать? Явного лидера сейчас нет. У меня ощущение, что всё решится только в 30-м туре, судя по тому, какая плотность сейчас в таблице, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

Турнирная таблица РПЛ
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