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Волнушкин объявил, что покинул пост президента «Торпедо»

Волнушкин объявил, что покинул пост президента «Торпедо»
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Александр Волнушкин в социальных сетях сообщил, что покинул пост президента московского «Торпедо».

«Дорогие болельщики «Торпедо»! Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил своё столетие.

За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам. Нами была проведена качественная селекция и создана позитивная атмосфера в командной раздевалке, которая, бесспорно, способствовала достижению высоких спортивных результатов на футбольном поле. К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров Первой лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия чёрно-белых в турнире составляет уже 26 матчей!

Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга. Хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку и терпение! Желаю команде удачи в весенней части сезона и заслуженного выхода в РПЛ. Ну и, конечно же, завоевания лидерских позиций в российском футболе. Я же всегда буду оставаться болельщиком «Торпедо»!» — написал Волнушкин.

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