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Слот — о Кьезе: если футболист не играет месяцами, трудно дать ему место в составе

Слот — о Кьезе: если футболист не играет месяцами, трудно дать ему место в составе
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игровом времени 27-летнего крайнего нападающего Федерико Кьезы. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 78 минут во всех турнирах.

«Когда футболист не играет в течение пяти или шести месяцев, тренеру становится трудно дать ему место в составе. Неизвестно, что мы можем ожидать от него, если предоставим минуты, в которых он нуждается. Это усложняет ситуацию, особенно с учётом того, что все наши матчи важны», — приводит слова Слота сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В конце минувшего сентября Кьеза получил мышечную травму. Всего в нынешнем сезоне вингер сыграл три матча во всех турнирах.

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