Батраков: в физических тестах я в каждом году был последним, это давило

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся в детские годы.

— Каково тебе было, когда ты был молодой, когда был ниже других в команде?

— Тесты для меня всегда были таким психологическим давлением. Я в каждом году был последним. На меня это давило, я переживал, что меня могут отчислить из команды. Я бежал медленнее всех, прыгал ниже всех. Но я задумался об этом и понял, что мне повезло с моими тренерами. Каждый из них давал мне шанс, смотрел на меня. Я старался проявить себя. Показать, что пусть я не бегу быстрее всех, но могу думать. Я благодарен каждому тренеру, который работал со мной, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.