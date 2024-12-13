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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как ЮФЛ закаляет характер

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как ЮФЛ закаляет характер
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Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков порассуждал о том, нужно ли в детском футболе ставить в приоритет результат или же стоит дать возможность детям получать удовольствие от игры.

— Возможно, не стоит давить на детей с целью результата?
— Есть и обратная сторона медали. Когда ты пытаешься выиграть трофей, закаляется характер победителя. Ты переступаешь через себя, терпишь, побеждаешь. Это помогает на взрослом уровне, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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