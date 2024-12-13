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«Химки» определились с первыми соперниками по матчам на зимних сборах

«Химки» определились с первыми соперниками по матчам на зимних сборах
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Подмосковные «Химки» проведут зимние сборы в Турции. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что 13 января игроки вернутся из отпуска, пройдут тестирование и медосмотр. 14 января «Химки» отправятся на сборы в Турцию, последний из которых завершится 27 февраля.

Уже известны соперники и даты первых контрольных матчей межсезонья:

24 января — «Явор» (Сербия);
27 января (утро) — «Черноморец» (Новороссийск, Россия);
27 января (вечер) — «Алания» (Владикавказ, Россия);
5 февраля — «Динамо» (Махачкала, Россия).

«Химки» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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