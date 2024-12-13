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Анчелотти вошёл в шорт-лист тренеров, которые могут заменить Раньери в «Роме» — Sky Sport

Анчелотти вошёл в шорт-лист тренеров, которые могут заменить Раньери в «Роме» — Sky Sport
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«Рома» включила главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в шорт-лист специалистов, которые потенциально могут заменить Клаудиньо Раньери, возглавляющего римскую команду на текущий момент. Об этом сообщает Roma Press со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, наряду с Анчелотти в этот список входят бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а также наставник сборной Турции Винченцо Монтелла. Подчёркивается, что Раньери будет возглавлять «Рому» до конца нынешнего сезона, после чего займёт руководящую должность в клубе.

Трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

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