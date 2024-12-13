Игрок «Зенита» Ерохин поделился впечатлениями от выступления в роли Деда Мороза

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал своё участие в открытии ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Футболист выступил в роли Деда Мороза.

«Уже наступает ощущение праздника, конечно. Очень приятно было здесь присутствовать, всё очень необычно, очень красивая ёлка. Я под впечатлением!

Как мне роль Деда Мороза? Непросто! На самом деле тоже необычные для меня ощущения, очень волнительно было. Весь путь сюда был необычный, антураж. Было много людей, тех, кто пришёл посмотреть, поучаствовать. Было интересно», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».