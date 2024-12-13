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Владислав Радимов: «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами

Владислав Радимов: «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу того, что следующий год признан годом сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

— Владислав Николаевич, что вы чувствуете сейчас? Вокруг — «Зенит», праздник, огни.
— Всё, что вы перечислили, то и чувствую. Я обожаю Новый год, обожаю ёлки, причём это с детства — и на Дворцовой ёлку помню, и вообще по городу. Я всё детство провёл здесь, в центре: Невский, Моховая, Пестеля. Для меня это родные места, и чувство ностальгии тоже возвращается.

— Следующий год — год «Зенита» в Петербурге. Как вы отнеслись к этой новости?
— Думаю, что «Зенит» заслужил это своими результатами. И вообще «Зенит» стал символом Петербурга, наряду с Ростральными колоннами, разведёнными мостами — это часть города! А 100 лет, я думаю, сам бог велел отпраздновать. Считаю, что все те, кто причастен к успеху, играл и работал в «Зените», они должны это отметить. Это абсолютно заслуженно, — приводит слова Радимова пресс-служба «Зенита».

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