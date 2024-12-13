Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец игрока «Боруссии» Д Мукоко заявил, что подделал возраст футболиста в детстве

Отец игрока «Боруссии» Д Мукоко заявил, что подделал возраст футболиста в детстве
Аудио-версия:
Комментарии

Джозеф Мукоко, являющийся предполагаемым отцом форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, находясь под присягой, заявил, что возраст футболиста был подделан в детстве, в результате чего на текущий момент ему не 20 лет, а 24 года.

«Зная о наказуемости за дачу ложных показаний под присягой, я заявляю, что Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, а также сыном моей жены Мари Мукоко. Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

Я сделал ему поддельное свидетельство о рождении в Яунде. Затем подал его в посольство и получил паспорт [для Мукоко], после чего взял его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его моложе на четыре года. Теперь указано, что он родился 20 ноября 2004 года», — приводит слова Джозефа Мукоко Bild со ссылкой на документальный фильм «Обман, обман, обман — многомиллионный бизнес футбольных талантов».

Юссуфа Мукоко Подробнее
Материалы по теме
«Боруссия» Д сообщила о травме защитника Шлоттербека, полученной в матче ЛЧ с «Барселоной»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android