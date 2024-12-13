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Девушка Литвина — о скандале с фанатом: мне угрожали сломать голову

Девушка Литвина — о скандале с фанатом: мне угрожали сломать голову
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Девушке блогера Михаила Литвина Адель Вейгель угрожали футбольные болельщики после драки на медийном матче.

«Были угрозы от фанатского сектора. Они угрожали сломать мне голову, растоптать меня ногами, отрезать мне что-то там, потому что я яро заступалась за своего мужчину. Я не могла по-другому, точнее, я не хотела по-другому.

Я действительно считаю, что он неправ, но он не сделал какого-то особо опасного преступления. Я сейчас обращаюсь не к суду, а к настрою людей на его поступок.

Он не совершил особо опасное преступление, чтобы его начали гнобить некоторые слои общества. Я тоже максималистка, тоже вспыльчивая, защищая его, но это моё видение этой ситуации. Мне начали угрожать. Около моей двери висит камера – то есть я вижу весь свой подъезд.

И около двери ходили три типа в капюшонах в день, когда мне приходили угрозы. У меня есть охранник, который вообще не спал ночью и караулил около дома, потому что было страшно. Ладно угрозы в интернете, я к ним привыкла, но эти люди действительно что-то могут сделать [в реальной жизни], потому что это околофутбол и это сообщество людей, для которых подобное не проблема.

Мне, кстати, не было страшно. Меня напугали люди вокруг. Друзья Миши были рядом. Я им рассказываю, они говорят: «Адель, ты что? Ты должна ходить осторожнее, только с охранником, потому что Миши рядом нет. Кто тебя защитит, даже если они просто начнут тебе кричать нецензурные и неприятные вещи? Тебе тоже будет неприятно», — заявила Вейгель.

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