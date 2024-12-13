Александр Ерохин поделился ожиданиями от года «Зенита» в Санкт-Петербурге

Российский футболист Александр Ерохин высказался об объявлении года «Зенита» в Санкт-Петербурге. Вчера, 12 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год станет годом «Зенита» в городе.

«Конечно, мы об этом помним и знаем, что сегодня — без пяти минут 100-летие «Зенита». Это для нас очень важно, и мы хотим показать лучшую игру, тот результат, которого от нас ждут болельщики, город. Мы хотим порадовать их и игрой, и результатами», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).