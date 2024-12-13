Гвардиола: никто не смог бы играть без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил негативное влияние отсутствия ряда важных футболистов на игру «горожан».

«Наша проблема заключается в отсутствии Родри. В этом сезоне «Манчестер Сити» играет без футболиста, являющегося обладателем «Золотого мяча». Кроме того, Фил [Фоден] сыграл четыре или пять матчей, показав свой высокий уровень, но не больше. Ни одна команда не может играть без центральных защитников, без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста Премьер-лиги на протяжении всего сезона. Конечно, это трудно», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Фоден был признан лучшим футболистом АПЛ по итогам минувшего сезона.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: