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Гвардиола: никто не смог бы играть без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста АПЛ

Гвардиола: никто не смог бы играть без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил негативное влияние отсутствия ряда важных футболистов на игру «горожан».

«Наша проблема заключается в отсутствии Родри. В этом сезоне «Манчестер Сити» играет без футболиста, являющегося обладателем «Золотого мяча». Кроме того, Фил [Фоден] сыграл четыре или пять матчей, показав свой высокий уровень, но не больше. Ни одна команда не может играть без центральных защитников, без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста Премьер-лиги на протяжении всего сезона. Конечно, это трудно», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Фоден был признан лучшим футболистом АПЛ по итогам минувшего сезона.

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