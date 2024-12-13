Мбаппе заболел и пропустил ужин с футбольной и баскетбольной командами «Реала» — Relevo

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил совместный ужин футбольной и баскетбольной команд «сливочных» по причине наличия у него высокой температуры и жара. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, из-за болезни французский футболист также не смог поехать в больницу с остальными игроками, чтобы вручить подарки болеющим детям. Подчёркивается, что на текущий момент цель Мбаппе заключается в том, чтобы восстановиться к финалу Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря.

Также 25-летний нападающий проходит реабилитацию после травмы бедра левой ноги, полученной им в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2), который состоялся 10 декабря.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: