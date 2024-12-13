Украина обратилась в ФИФА из-за того, что Крым не указан её частью на жеребьёвке ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожаловалась в ФИФА и УЕФА из-за того, что во время трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крымский полуостров не является частью страны.

«Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьёвки европейской квалификации ЧМ-2026», — говорится в заявлении УАФ.

Фото: кадр трансляции

На официальном сайте ФИФА опубликовано видео о процедуре жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В нём говорят о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам. На продемонстрированной карте Крым не обозначен украинским. Республика Крым – полноправный субъект Российской Федерации с 2014 года.