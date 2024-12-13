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Энцо Мареска ответил, может ли Коул Палмер стать игроком мирового класса

Энцо Мареска ответил, может ли Коул Палмер стать игроком мирового класса
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике Коуле Палмере.

«Является ли Палмер лучшим игроком Англии на данный момент? На данный момент, возможно, и так. Но Англии повезло, потому что у неё так много хороших игроков, и Коул — один из них. В Премьер-лиге так много хороших игроков.

Может ли Палмер стать игроком мирового класса? Безусловно, он может быть таким, но, как вы знаете, ему всего 22 года, и есть много вещей, которые он может улучшить», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Коул Палмер провёл 15 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач.

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