Винисиус — лучший игрок сезона-2023/2024 по версии авторитетного издания Marca

Авторитетное испанское издание Marca провело голосование среди 122 журналистов, бывших тренеров и футболистов со всего мира с целью определить лучшего игрока минувшего сезона. По итогам голосования первое место занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, набравший 5473 очка. На второй строчке расположился атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем (5164 очка). Замкнул тройку лидеров хавбек «Манчестер Сити» Родри (4802 очка).

28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту года «Золотой мяч», которую выиграл Родри. Винисиус занял второе место, Беллингем — третье.

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