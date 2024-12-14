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Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал самые приятные впечатления от 2024 года

Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал самые приятные впечатления от 2024 года
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о самых приятных впечатлениях 2024 года.

«Самые приятные впечатления от 2024 года? В первую очередь это три титула, которые мы завоевали. Естественно, это очень яркое событие, тем более оно было очень эмоциональным, потому что всё решалось в последнем туре, в последней игре. Наверное, это в памяти останется надолго. Впереди — новый год, затем новый сезон. Цели и задачи у нас одни — побеждать, и в сезон 100-летия мы сделаем всё, что можем, и постараемся добиться победы», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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