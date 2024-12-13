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Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме 24 декабря

Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме 24 декабря
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Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о возвращении пива на стадионы Российской Премьер-Лиги.

«24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Запрет на продажу пива действует с 2005 года. Ранее сообщалось, что в Государственной думе не поддержали законопроект об отмене обязательного использования карты болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги.

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