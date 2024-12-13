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Сербская Федерация оштрафована за расистское поведение фанатов на матчах Лиги наций

Сербская Федерация оштрафована за расистское поведение фанатов на матчах Лиги наций
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Сербская футбольная ассоциация наказана за поведение болельщиков на матчах Лиги наций УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выявил нарушения в действиях фанатов на играх национальной команды Сербии с Швейцарией (15 ноября) и Данией (18 ноября).

Во время игры в швейцарском Цюрихе болельщики использовали пиротехнику, бросали различные предметы, вывешивали баннеры неспортивного характера, демонстрировали «расистское и/или дискриминационное поведение», а также наносили ущерб стадиону и сооружениям.

Также во время матча в Швейцарии сербские фанаты пытались сжечь флаг Албании. Факты «расистского и/или дискриминационного поведения» и использования пиротехники выявлены во время игры Сербии с Данией. Футбольная ассоциация Сербии в сумме оштрафована на € 173 тыс., следующая домашняя игра сборной пройдёт при частично закрытых трибунах, а две выездные – без сербских болельщиков.

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