Сербская Федерация оштрафована за расистское поведение фанатов на матчах Лиги наций

Сербская футбольная ассоциация наказана за поведение болельщиков на матчах Лиги наций УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выявил нарушения в действиях фанатов на играх национальной команды Сербии с Швейцарией (15 ноября) и Данией (18 ноября).

Во время игры в швейцарском Цюрихе болельщики использовали пиротехнику, бросали различные предметы, вывешивали баннеры неспортивного характера, демонстрировали «расистское и/или дискриминационное поведение», а также наносили ущерб стадиону и сооружениям.

Также во время матча в Швейцарии сербские фанаты пытались сжечь флаг Албании. Факты «расистского и/или дискриминационного поведения» и использования пиротехники выявлены во время игры Сербии с Данией. Футбольная ассоциация Сербии в сумме оштрафована на € 173 тыс., следующая домашняя игра сборной пройдёт при частично закрытых трибунах, а две выездные – без сербских болельщиков.