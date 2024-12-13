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Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в 25-летнем форварде «Ливерпуля» Дарвине Нуньесе. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на Sports Illustrated.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне является «большим поклонником» уругвайского футболиста. Подчёркивается, что интерес к Нуньесу также проявляет «Милан».

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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