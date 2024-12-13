Арне Слот признан тренером ноября в АПЛ

Нидерландский специалист Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге по итогам ноября. Об этом информирует аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем месяце мерсисайдцы сыграли три матча в чемпионате Англии, в которых одержали три победы. После 14 матчей соревнования команда Слота занимает первое место с 35 очками, опережая ближайшего преследователя в лице «Челси» на четыре очка, имея при этом матч в запасе.

В голосовании нидерландский специалист опередил главного тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера и «Вулверхэмптона» Гари О′Нила.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: