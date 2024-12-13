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Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили: Латышонок – лучший вратарь РПЛ, напоминает Яшина

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили: Латышонок – лучший вратарь РПЛ, напоминает Яшина
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Экс-вратарь национальной команды СССР Анзор Кавазашвили назвал лучшего голкипера Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?
— Парень из «Зенита». Латышонок.

— Почему именно он?
— У него не было серьёзных ошибок. И он напоминает мне Яшина.

— Даже так?
— Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича.

— Агкацев в «Краснодаре» достойно заменил Сафонова?
— Да, уже заменил. Довольно уверенно смотрится, редко допускает ляпы. Хороший мальчик. Вообще у «Краснодара» приличная вратарская школа. Это радует, это приятно. Настораживает другое.

— Что именно?
— Так много иностранцев в команде! Очень много. Получается, мы смотрим не чемпионат России, а чемпионат Южной Америки… Это касается не только «Краснодара». Посчитайте, сколько легионеров в «Зените», «Динамо», «Оренбурге»…. Да везде! Просто ужас какой-то.

— Игорь Акинфеев держит свой уровень или потихоньку свои позиции?
— Природу не обманешь. Возраст сказывается. Я думал, что он закончит карьеру ещё в прошлом году. Но Игорь старается, всё никак не может уйти.

— Как оцените перспективы Сафонова в «ПСЖ»?
— Получает определённые шансы. Значит, в нём там видят перспективу. Дай бог, чтобы получилось. Матвей же наш лучший вратарь. Данные у него есть. Играть на высоком уровне он умеет, — приводит слова Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».

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