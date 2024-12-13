Мохамед Салах — лучший игрок АПЛ по итогам ноября

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом информирует официальный сайт АПЛ.

В минувшем месяце египетский футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Англии, в которых он отметился четырьмя голами и результативной передачей. «Ливерпуль» одержал победы во всех этих трёх встречах.

Салах был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в шестой раз и сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом и экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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