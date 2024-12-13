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Игрок «Фиорентины» Бове, потерявший сознание во время матча, выписан из больницы

Игрок «Фиорентины» Бове, потерявший сознание во время матча, выписан из больницы
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Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове выписан из больницы. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Хорошие новости: Эдоардо Бове покинул больницу Кареджи через 12 дней и вернулся домой», — написал Скира.

Футболист попал в реанимацию после потери сознания во время матча 14-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча, которая состоялась 1 декабря, не была доиграна. Ранее сообщалось, что полузащитнику будет проведена операция по установке дефибриллятора, который позволяет не допустить остановку сердца.

В текущем сезоне итальянской Серии А 22-летний Эдоардо Бове провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету три игры и одна голевая передача в Лиге конференций.

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