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Дмитрий Аленичев назвал две команды, которые его удивили в первой части РПЛ

Дмитрий Аленичев назвал две команды, которые его удивили в первой части РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о командах, которые его удивили в первой части сезона чемпионата России.

«В первой части чемпионата удивили «Краснодар» и «Локомотив». Если не ошибаюсь, у «Краснодара» была серия из 11 побед подряд. У «Локомотива» тоже была хорошая серия. Эти команды блеснули на достаточно длинной дистанции. Да, чуть в конце они сбавили. Но, как говорится: «Хорошая полоса всегда заканчивается». У них это как раз и случилось в конце первой части чемпионата. На мой взгляд, «Краснодар» и «Локомотив» выглядели очень здорово», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирная таблица РПЛ
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