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Роман Бабаев принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов

Роман Бабаев принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев участвовал в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

«Генеральный директор ПФК ЦСКА был единственным представителем от России на встрече.

В ходе заседания, которое прошло в швейцарском Ньоне, обсуждалась тема выплат клубам, поднимался вопрос о системе лицензирования, а также разбирались случаи контрактных обязательств футболистов перед клубами», — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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Источник: ФИФА снимет трансферный бан с ЦСКА до конца 2024 года
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