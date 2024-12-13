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Аленичев: главный вывод из первой части РПЛ — сохранилась интрига на весну

Аленичев: главный вывод из первой части РПЛ — сохранилась интрига на весну
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Отечественный тренер Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мне осенняя часть сезона РПЛ очень понравилась. Самый главный вывод, который можно сделать из этой части, — сохранилась интрига на весеннюю часть чемпионата. Пять команд претендуют на чемпионство. Хотелось, чтобы любимый и родной «Спартак» был как раз таки в числе первых двух претендентов. Это радует. Осенняя часть запомнилась этим», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

Турнирная таблица РПЛ
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