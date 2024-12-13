Дмитрий Аленичев назвал трёх игроков, которые выглядели феерично в первой части РПЛ

Российский тренер Дмитрий Аленичев выделил трёх игроков в первой части сезона чемпионата России.

«Я бы выделили трёх игроков по итогам первой части чемпионата. Конечно же, Угальде, который является лучшим бомбардиром турнира. Батраков, который потрясающе провёл осеннюю часть. И, конечно же, Джон Кордоба. Это тот футболист, на котором держится вся игра «Краснодара». На мой взгляд, эти три игрока выглядели очень феерично. Наверное, именно из этой тройки кто-то в конце сезона будет признан лучшим игроком. Хотя не исключаю, что весной кто-то может выстрелить так же, как и Батраков», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.