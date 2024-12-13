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Аленичев назвал двух игроков, которые разочаровали его в первой части РПЛ

Аленичев назвал двух игроков, которые разочаровали его в первой части РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Аленичев выделил двух игроков, которые разочаровали его в первой части сезона чемпионата России.

«Назову двух бразильцев, которые разочаровали меня – Клаудиньо и Вендел. Все мы знаем, что «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. Благодаря этим двум ключевым футболистам держалась игра «Зенита». Но на этом отрезке они показали процентов 20 от того уровня, на который способны. Возможно, они устали от России. Ходили разговоры о Клаудиньо, что он якобы хочет вернуться в Бразилию. Клаудиньо и Вендел — два футболиста, которые разочаровали меня больше всего. Как следствие того, что эти два игрока не выделялись, мы видели, какие результаты и нестабильность присутствовали в игре «Зенита», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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