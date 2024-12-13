В «Боруссии» Д отреагировали на заявление отца Мукоко о поддельном возрасте игрока

В дортмундской «Боруссии» отреагировали на слова отца нападающего Юссуфа Мукоко, заявившего, что футболист родился не 20 ноября 2004 года, как указано в его документах, а 19 июля 2000 года.

«Биологические родители и дата рождения Юссуфа Мукоко указаны в официальных документах, удостоверяющих личность, и в свидетельстве о рождении, выданном немецким органом власти. Эти документы действительны и по сей день и являются основанием для получения права и разрешения играть за клубы как в Германии, так и за рубежом, и, конечно же, за сборные, такие как сборная Германии U21.

Обратите внимание, что футболист и его биологические родители, указанные в вышеупомянутых документах, сообщили нам и, в случае родителей, даже третьим лицам под присягой в рамках судебного разбирательства, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых официальных документах, соответствует действительности.

Такое положение дел, разумеется, имеет решающее значение для нас, Немецкого футбольного союза и нынешнего клуба игрока [«Ниццы»]», — приводит слова представителей «Боруссии» Sky Sport Germany.

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