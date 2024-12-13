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Аленичев назвал команду, которая разочаровала в первой части РПЛ

Аленичев назвал команду, которая разочаровала в первой части РПЛ
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Отечественный тренер Дмитрий Аленичев назвал клуб, который его разочаровал в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Меня в первую очередь расстроил «Ахмат». Мы знаем, как они играют, особенно дома. Уже была тренерская перестановка. «Ахмат» находится не на том месте, на котором мы привыкли его видеть. Думаю, что они поправят своё положение в весенней части чемпионата», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 туров грозненский «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с казанским «Рубином».

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