Аленичев назвал команды, которые могут вылететь из РПЛ по итогу сезона

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказал мнение, какие команды вылетят из РПЛ в текущем сезоне.

«Думаю, что главный претендент на вылет — «Оренбург». Сами руководители этого не скрывают. На днях где-то читал, что руководители смирились с этим. Всякое в футболе бывает. Не исключено, что весной «Оренбург» выдаст фееричную серию. Но это маловероятно.

По второму претенденту на вылет сложно сказать. С учётом тех новостей, которые буквально на днях появились по поводу «Химок», возможно, и они могут вылететь напрямую. Мне бы не хотелось, чтобы в числе двух команд, которые вылетают напрямую, был «Факел». Прекрасно знаю воронежских болельщиков! То, как там любят футбол, какие там традиции! Мне бы этого не хотелось. Но исключать ничего нельзя. Я бы назвал главными претендентами на вылет «Оренбург» и, учитывая проблемы, «Химки», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.